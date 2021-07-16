مسئول "حياة كريمة" بجنوب سيناء: فخور بتكريم الرئيس وشعرت بــ"أب يكرم أبنائه"

جنوب سيناء - محمد حسين

قال الدكتور جبريل فتيح، مسئول متابعة مشروعات حياة كريمة، بجنوب سيناء، إنه فخور جدا بتكريمه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة وتدشين المبادرة رسمياً بمختلف ربوع مصر.

وأضاف جبريل، فى تصريح لــ" اليوم السابع"، أن دوره متابعة التفاصيل الدقيقة لبعض المشروعات التي تنفذ علي أرض محافظة جنوب سيناء والقوافل الطبية والتصالح في إطار "حياة كريمة ".

وتابع فتيح: "أشكر سيادة الرئيس علي هذا التكريم العظيم الذي دوما يشعرنا بأنه الأب الذي يكرم أبنائه ويحرص علي تحفزيهم وتكليل مجهوداتهم".

وقال فتيح، إنه من بين ضمن شباب بدو جنوب سيناء الذين اتيحت لهم فرص الانخراط فى العمل العام وسعيد بدوره وتشجيع يأتى من رئيس الدولة .