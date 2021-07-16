قرار مهم من الرقابة المالية بشأن وثائق تأمين رعاية المسافر.. تعرف عليه

كتب هانى الحوتى

أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، كتاب دوري رقم 16 لسنة 2021، بشأن كيفية تطبيق المادة رقم (1)، من قرار الهيئة رقم 698 لسنة 2021 بشأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج

وقال الكتاب الدوري:"بمناسبة ما تلاحظ للهيئة من ورود عدد من طلبات اعتماد من بعض شركات التأمين لنماذج وثائق تأمين السفر، وذلك بالتزامن مع صدور قرار الهيئة رقم 698 لسنة 2021 بشأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وكذا قرار الهيئة رقم 953 لسنة 2021 بشأن العمل بنموذج وثيقة تأمين السفر للخارج".

أضاف :"وفي ضوء ما تضمنته المادة رقم (1): التأسيس من قرار المجمعة السالف الذكر على :"لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور خارج نطاق المجمعة، ولا يخل ذلك بأحقية المؤمن لهم المستفيدين في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر".

وتابع :"لذا فأن الهيئة تسترعى نظر شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني عند التقدم بطلبات اعتماد – إذا ما رغبت في ذلك – وثائق تأمين السفر، بأن تكون تلك الوثائق متضمنة على تغطيات أو مبالغ إضافية – بحسب الأحوال – لما هو وارد بوثيقة تأمين السفر التي تقوم بإدارة إصدارها المجمعة المذكورة".

وبدأ تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو الجاري، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن له.