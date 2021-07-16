وأكد خان، في تصريحات أوردتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم /الجمعة/ - أن إسلام آباد بذلت كل جهد ممكن لإقناع طالبان بالجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سلمي، مشيرًا إلى أن إلقاء اللوم على باكستان بسبب ما يحدث في أفغانستان هو أمر غير منصف على الإطلاق.



وأدلى خان بهذه التصريحات خلال مشاركته في المؤتمر الدولي "التضامن الإقليمي في وسط وجنوب آسيا: الفرص والتحديات" الذي عقد في طشقند عاصمة أوزبكستان، ردًا على إدعاءات الرئيس الأفغاني أشرف غنى بشأن دور باكستان السلبي في عملية السلام الأفغانية.



وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أن الاستقرار والسلم الإقليميين يشكلان أهمية قصوى من أجل تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي في المنطقة، مشددًا على أن الاستقرار في أفغانستان يعد من أهم أولويات باكستان، لافتًا إلى الخسائر الاقتصادية التي واجهتها بلاده بسبب الاضطرابات في أفغانستان.