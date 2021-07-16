اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية عن مشروع حياة كريمة: يحقق طفرة فى الريف المصرى

الجمعة، 16 يوليه 2021 04:52 م
رئيس الكنيسة الأسقفية عن مشروع حياة كريمة: يحقق طفرة فى الريف المصرى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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أشاد الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بمشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري مؤكدًا على أن هذه المبادرة ستصنع طفرة فى ملامح الريف المصرى من خلال توفير الحياة الكريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية. 
 
وقال المطران سامى إن هذا المشروع الذى تبنته الدولة حين دعا إليه الرئيس السيسى فى مستهل عام 2019 أدى إلى تحرك المؤسسات والأجهزة لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى وتوفير كافة المرافق والخدمات فى القرى الأكثر احتياجا وهو ما عرف بمشروع تطوير الريف المصري مضيفًا المشروع يضع مصر فى فصل جديد من إنجازاتها الضخمة على مر التاريخ.  
 
وأضاف المطران سامى: لولا سواعد المصريين وجهود الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى ما كان ليظهر هذا المشروع للنور مؤكدًا إنه ينتصر لحقوق الإنسان وسوف يراه العالم كله.

الكنيسه الاسقفيه

سامى فوزى

حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

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