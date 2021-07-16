حنجرة ذهبية.. استمع لمحمد بهاء بعد وصوله لنهائيات مسابقة تالنت بالعربى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع شاب بالصف الثانى الثانوى يشدو بالأغانى الوطنية للعندليب الأسمر وأم كلثوم.

وقال محمد بهاء، إنه طالب الصف الثانى الثانوى وبدأ فى تقليد الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة أم كلثوم، وأنه بدأ فى اكتشاف موهبته منذ زمن بعيد وبدأ فى متابعة موهبته منذ ما يقارب عام كامل وبدأ فى التدريب مع المايسترو محمد السيد والذى ساعده فى صقل موهبته بشكل جيد.

وأضاف أنه تقدم فى مسابقة تالنت بالعربى التابعة لوزارة الشباب والرياضة وحصل على المركز الأول وتأهل للتصفيات النهائية فى ذات المسابقة على مستوى الجمهورية وتم بالفعل المسابقة وينتظر النتيجة.

ولفت إلى أنه طامح إلى الانضمام إلى فرقة الشرقية الشعبية والانضمام إلى الأوبرا المصرية.