تفعيل المتابعة الرقمية لمراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، العديد من أعمال تطبيق النظم الرقمية للمتابعة والرقابة على تنفيذ الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب، بالإضافة إلى المتابعة والمراقبة من قبل إدارة التخطيط والمتابعة عن طريق مشاركة مركز الشباب الفاعلية أو النشاط عبر البث المباشر على تطبيق زووم وعلى صفحة "فيس بوك"، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة المستمرة لمراكز الشباب.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة: "تعد عدم المشاركة عبر البث المباشر بمثابة عدم تنفيذ للأنشطة يحول على إثرها الأمر للتحقيق والمساءلة لعدم الالتزام بالمواعيد المسبق جدولتها، وإعلان المديرية بها بشكل نهائى طبقا لخطة النشاط التى يعدها مركز الشباب".

وأضاف محروس، أن المحافظ وجه بضرورة شرح الآلية الجديدة من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بكافة الإدارات الفرعية لتبسيط الفكرة والرد على كافة الاستفسارات، وتم عقد الاجتماع الأول بإدارة شباب قلين، بحضور مسؤولى الربط ومديرى مراكز الشباب بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب وتنفيذ فريق التحول الرقمى بالمديرية، والتأكيد على ضرورة تفعيل المتابعة الرقمية لمراكز الشباب، والتأكيد على أنه يشترط لاعتماد محاضر مجالس إدارة مراكز الشباب أن يتضمن المحضر وجود المبادرتين "ساعة رياضة 7 الصبح، وساعة رياضة 5 مساء" كمشروع أساسى ضمن مشروعات مراكز الشباب خلال الشهر، وتتضمن بنود الصرف لكل برنامج وأنشطة مراكز الشباب، بند التوثيق والتصوير وذلك لتوفير باقة انترنت للبث الرقمى للمبادرة أو المشروع أو الأنشطة.

وأضاف محروس: "سيتم متابعة تسجيل المبادرات وتنفيذها من قبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ومن قبل مكتب الربط الإلكترونى التنبيه على الإعلان المسبق عن موعد تنفيذ كافة أنشطة مراكز الشباب، العمل المستمر على زيادة العضوية بمراكز الشباب، تحقيق زيادة موارد مراكز الشباب الذاتية، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء تنفيذ كافة أنشطة مراكز الشباب ترشيد نفقات مراكز الشباب".