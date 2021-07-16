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"بيطرى الأقصر": مد العمل بالمجاز والدفع بأطباء إضافيين استعدادا للعيد

الجمعة، 16 يوليه 2021 07:00 ص
"بيطرى الأقصر": مد العمل بالمجاز والدفع بأطباء إضافيين استعدادا للعيد الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطرى بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تستعد مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر لعيد الأضحى المبارك، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المديريات، حيث قال الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تم تفعيل غرفة العمليات فى المديرية والإدارات التابعة على مدار الساعة، وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بما يستجد كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر الحكومية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بالاقصر، أنه تقرر مد فترة العمل فى جميع المجازر حتى غروب الشمس لاستيعاب الزيادة فى اعداد المذبوحات، كما وافق المستشار مصطفى ألهم على الذبح مجانا خلال وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه تم تدعيم المجازر بأطباء إضافيين خلال فترة العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أن يتم توزيع كمامات وملابس وقائية على جميع فرق العمل بالمجازر، والتنسيق مع مجالس المدن كل فى نطاقه لرفع درجة الجاهزية بجميع المجازر وتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة، وأخيرا تم التنسيق مع الجهات المعنية (مديرية التموين- مباحث التموين- شرطة المسطحات- المحليات ) لتكثيف حملات المرور على أماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


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