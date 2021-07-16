بعد تكريمه من الرئيس.. معاون محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل عن حياة كريمة.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" فرحة محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ، ومنسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه سعيد بتكريمه، ولم يكن يتوقع أنه يقف بجوار الرئيس ويكلمه، ومهما عبر فلن يستطيع التعبير عن الفرحة، ولكنها فرحة لابد أن يكرر التعبير عنها لأن هذا التكريم دفعه لبذل المزيد من الجهد.

وقال محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطى رسائل هامة خلال المؤتمر تدل على قوة الدولة واتجاهها للتنمية وخدمة المواطنين، وأطلق مبادرة هي الأضخم بالتوازي مع مبادرة تطوير عواصم المدن والتي تستفيد منها محافظة كفر الشيخ سواء بتطوير مركز مطوبس وما يضمه من 18 قرية و187 تابعا، إضافة لتطوير مدينة كفر الشيخ، بإنشاء تجمعات سكنية جديدة .

وأضاف رأفت، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ يتابعان بكل دقة، ما يدور بقرى مركز مطوبس، من مشروعات ضخمة، مؤكداً أن كل توجهات الدولة تؤكد نجاح المشروع.