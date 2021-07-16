الهجرة تكرم سفيرى اليونان وقبرص لمشاركتهما فى "إحياء الجذور"

كَرمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هومر مافروماتيس سفير دولة قبرص بالقاهرة، ونيكولاوس جاريليديس، السفير اليونانى بالقاهرة، وخريستو كافاليس رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة، ورجل الأعمال المصرى اليونانى دينيس إيريك آدم، الراعى الرسمى لهذه النسخة، بجانب الشباب المشاركين فى النسخة الحالية من المبادرة والقادمين من مصر وقبرص واليونان، وذلك فى ختام فعاليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن لقاء الرئيس حدث استثنائى فى مسيرة المبادرة، معربة عن فخرها بلقاءه وبحرصه على متابعة تطورات المبادرة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على بذل كل الجهد لتبادل الاستفادة بين الشباب، موجهة رسالتها للشباب: "أنتم سفراء المبادرة للتعريف بها على منصات التواصل الاجتماعي، والعلاقات القوية بين الشعوب الثلاثة، وجذب المزيد من الشباب والتأكيد على أنها خطوة فى طريق تعميق الصلات والتعاون البناء لما فيه الخير لمصر واليونان وقبرص".

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك جهدا كبيرا تم بذله على مدار الأشهر السابقة للاتفاق على كافة التفاصيل وتنسيق فعاليات النسخة الحالية من إحياء الجذور، والمخصصة للشباب، والتى تضمنت زيارات لمحافظة الإسكندرية والقاهرة، ومجلس النواب المصري، وكذلك قناة السويس الجديدة التى تبرز الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى إدارة أهم شريان مائى فى العالم.

وأضافت الوزيرة أن مبادرة "إحياء الجذور" تجسد تلاقى الثقافات والحوار بين الحضارات لبناء مستقبل جديد والتعاون لما يهدف إلى صالح شعوب البلدان الثلاثة: مصر واليونان وقبرص؛ مؤكدة أن المبادرة نجحت فى تعميق الصلات فى مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة وغيرهم.

وفى السياق ذاته، تبادلت وزيرة الهجرة الدروع - والتى تحمل شعار نوستوس- مع سفيرى قبرص واليونان، ورئيس الجالية اليونانية بالقاهرة، ورجل الأعمال المصرى اليونانى دينيس إيريك آدم، الأمر الذى يجسد عمق العلاقات بين الشعوب والحرص على نقل تلك الثقافة للشباب، وهو سر تخصيص النسخة الحالية للشباب؛ باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على التغيير والبناء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS"، فى القمة الثلاثية بنيقوسيا فى نوفمبر 2017، وتم تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة فى أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول "مصر واليونان وقبرص" بمحافظة الإسكندرية، وتنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية لوفد يونانى وقبرصى ضم نحو 250 فردًا من الجاليتين كانوا يعيشون فى مصر بالماضي، وكذلك زيارات للأماكن التى كانوا يقيمون بها قديمًا.

كما تم تنظيم النسخة الثانية لمبادرة "إحياء الجذور" للأطباء المصريين فى إنجلترا بجانب الأطباء اليونانيين والقبارصة فى نوفمبر 2018، وكذلك النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجارى بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا، وتم أيضا البدء فى تنفيذ النسخة الرابعة فى ديسمبر 2019 بهدف ربط الشباب من الدول الثلاثة لتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.