المجمعات الاستهلاكية تفتح منافذها اليوم بالوجه القبلى لطرح اللحوم

كتب مدحت وهبه

تفتتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو الجارى.

كما تستعد منافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين لعيد الأضحى المبارك بهدف توفير منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة و مختلف السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى مختلف المحافظات.