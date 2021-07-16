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القوى العاملة:إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس بأجر كامل

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:37 م
القوى العاملة:إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس بأجر كامل وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجارى، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.
 
وقال وزير القوي العاملة: إن ذلك يأتي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته في هذا الخصوص بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.
 
وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.
 
وكان قد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

اجازة عيد الاضحى

اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص

وزارة القوى العاملة

اجازة عيد الأضحى

عيد الاضحى

اجازة القطاع الخاص

اليوم السابع بلس

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