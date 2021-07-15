اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 12:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بتوجيهات الرئيس.. الحكومة تعلن بدء إجازة عيد الأضحى من السبت 17 يوليو لـ 24 يوليو

الخميس، 15 يوليه 2021 11:12 م
بتوجيهات الرئيس.. الحكومة تعلن بدء إجازة عيد الأضحى من السبت 17 يوليو لـ 24 يوليو
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون  إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو،  وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

 


اجازة عيد الاضحى

مجلس الوزراء

عيد الاضحى

تعديل اجازة عيد الاضحى

اجازة العيد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس الوزراء يحدد أماكن إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى.. فيديو

الخميس، 15 يوليه 2021 08:00 ص

وزيرة الثقافة: إقبال من الجمهور على جناح مركز معلومات مجلس الوزراء بمعرض الكتاب

الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:40 م

مجلس الوزراء: 14 ألف وحدة سكنية لإسكان الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

الإثنين، 12 يوليه 2021 09:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. مجلس الوزراء: 2000 جنيه بدل انتقال لموظف العاصمة الإدارية بخلاف الراتب.. وزير السياحة: 550 ألف سائح زاروا مصر فى يونيو.. الإسكان: انتهاء محاور وأحياء العاصمة الإدارية منتصف أكتوبر

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:01 ص

مجلس الوزراء: 2000 جنيه بدل انتقال لموظف العاصمة الإدارية الجديدة بخلاف الراتب

الأحد، 11 يوليه 2021 10:28 م

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ 10 أغسطس المقبل

الأحد، 11 يوليه 2021 03:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة