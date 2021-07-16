الإنتربول الدولى يصدر مذكرة اعتقال بحق برلمانى أوكرانى بسبب شبهات اختلاس

كتب وكالات

أصدرت الشرطة الدولية الإنتربول مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال والبرلمانى السابق الأوكرانى قسطنطين جيفاجو، وذلك بطلب من مكتب التحقيقات الحكومى الأوكرانى، بحسب "روسيا اليوم".

وقال مكتب التحقيقات الأوكرانى، إن جيفاجو يشتبه باختلاس 113 مليون دولار عندما كان مالكا لمصرف "فينانسى إى كريديت" الذى أعلن إفلاسه.

كما تسعى السلطات الأوكرانية للحصول على التعويضات مقابل القروض التى منحها المصرف الوطنى الأوكرانى (البنك المركزي) لمصرف جيفاجو.

ويرفض رجل الأعمال التهم الموجهة إليه، واعتبرت شركته الرئيسية Ferrexpo أن هناك دوافع سياسية وراء ملاحقته.

وكان قسطنطين جيفاجو فى المركز الثالث بين أثرياء أوكرانيا، حسب مجلة "فوربس" فى مارس 2021، حيث كانت ثروته تقدر بـ2.1 مليار دولار، وأكبر أصوله شركة Ferrexpo للتعدين، التى تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار.