ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 3.7% خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 10561.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.68% ليغلق عند مستوى 2474.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.39% مغلقًا عند مستوى 3428.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.5% مغلقًا عند مستوى 12979.61 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع في شهر يوليو بنسبة 14.28% ليغلق عند مستوى 2964.23 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثاني في شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 679.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 351.5 مليار جنيه إلى 364.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.4 مليار جنيه إلى 117.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 464.9 مليار جنيه إلى 481.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.5%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 31.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.278 مليار ورقة منفذة على 225 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.041 مليار ورقة منفذة على 218 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 24.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 15.2 مليون ورقة منفذة على 1189 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 38.38% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61.62%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 483.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 56.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 108.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.3 مليار جنيه بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 164.8 ألف عملية.