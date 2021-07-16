البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وعامر و"أموك"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 224.300 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 141.135 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 122.924 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 352.534 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.727 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.137 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.639 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 عند مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين إلى 3.914 مليون سهم.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.651 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 426.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.26%، والعرب على 5.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.37% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.62%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 131.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب و والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 84.2 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 10561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12979 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2964 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.