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أمن المنافذ يضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:14 ص
أمن المنافذ يضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية.

ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في  ضبط (16) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1172) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (174) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 

 


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