اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 02:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أكرم القصاص: الرئيس طمأن الشعب بشأن سد النهضة ولو التفتنا للتشكيك لما أنجزنا شيئا

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:47 ص
أكرم القصاص: الرئيس طمأن الشعب بشأن سد النهضة ولو التفتنا للتشكيك لما أنجزنا شيئا الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رسالة واضحة لبث الطمأنينة لأنه خاطب المصريين مباشرة بلا وسائط، وظهر في الاستاد بين جميع فئات الشعب القادمة من مختلف المحافظات، موضحا أن هناك جزءا مهما ومقصودا عندما عبر عنه الرئيس بكلمة "هرى"، وهو بخصوص القلق الزائد بشأن سد النهضة.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هناك جزء مهم ومقصود، القلق مشروع وقضية سد النهضة قضية وجودية، لكن الرئيس طمأن الشعب بأن مصر لديها الحلول وليس معنى أن مصر شرعت في مشروعات توفير المياه وترشيدها أن مصر استسلمت، فمصر لديها من القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية ما يحمي الأمن القومي وهو خط أحمر، وهذا كان كلاما واضحا من الرئيس".

وقال: "الرئيس أعلن أن مشروع حياة كريمة، بدأ بـ515 مليار جنيه ولكنه وصل 725 مليارا وربما يزيد، بمعنى أننا نتحدث عن إعادة بناء أكثر من نصف سكان مصر وإدخالهم في التنمية والتقدم بشكل واضح".

وتابع: "رسالة مصر من البداية أنها عرضت حلولا بشأن سد النهضة فيما يتعلق ببناء السد وتشغيله لخبرة مصر في هذا المجال، وأن تكون هناك ثمار للتعاون والشراكة، والفائدة من ذلك ستكون أفضل بأضعاف من العناد، وهى رسالة واضحة أن مصر مسالمة وتدفع للتعاون، وعلى مدى السنوات الماضية لم تسعى مصر للتهديد والتخويف، ولكن امتلاك القوة والقدرة جاهزة والجيش المصري موجود، وتأكيد لأهمية حماية المقدرات المصرية".

وقال: "لم يصدر الرئيس السيسى وعدا أو عهدا ولم يتحقق على مدار السنوات الماضية؛ محاربة الإرهاب ومشروعات تنموية ومحاربة الفقر والإصلاح الاقتصادي وغيرها، والرئيس وجه عدة رسائل اليوم، أهمها أن مصر تعمل في كافة الاتجاهات والدولة المصرية جاهزة لكل السيناريوهات في السلم وفي أي اتجاه آخر".

واستطرد: "هناك فرق كبير بين القلق ونشر الطاقات السلبية بين الشعب المصري، ولو كانت مصر التفتت للرد على محاولات التشكيك والتخوين لم تكن تلتفت لتنفيذ المشروعات على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم، والرئيس وجه شكره للشعب المصري، وأكد أن الله أكرمنا بالقدرة على التعاون مع أي ملف".


سد النهضة

اكرم القصاص

اليوم السابع

ازمه سد النهضه

الرئيس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مؤتمر حياة كريمة

احتفالية حياة كريمة

مشروع حياة كريمة

الرئيس السيسي

مؤسسة حياة كريمة

برنامج حياة كريمة

التقديم في مبادرة حياة كريمة

التسجيل في مبادرة حياة كريمة

مؤتمر السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هدية الرئيس السيسى للمصرين إجازة عيد الأضحى.. إنفوجراف

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:30 ص

حازم إمام: اختيارى سفيرا لـ"حياة كريمة" تكليف.. واهتمام الرئيس يؤكد "المساواة"

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:25 ص

بعد تكريمه من الرئيس.. تعرف على جهود عمدة قرية أولاد على بسوهاج فى حياة كريمة

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:09 ص

عماد الدين حسين: تصريحات الرئيس السيسى عن سد النهضة الأقوى والأكثر شمولا

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:06 ص

إبراهيم عيسى: كلمة الرئيس حول المساس بأمن مصر خط أحمر ذات صدى لإثيوبيا

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. المساس بأمن مصر خط أحمر.. أبرز رسائل الرئيس السيسى

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:00 ص

أبرز رسائل الرئيس السيسي بكلمته بمؤتمر "حياة كريمة".. المساس بأمن مصر القومى خط أحمر لا يمكن اجتيازه.. ويؤكد: لدينا خيارات متعددة للحفاظ عليه.. وانا والجيش نروح قبل ما يحصل حاجة لمصر.. ويمازح المصريين: بلاش هرى

الخميس، 15 يوليه 2021 11:30 م

الرئيس السيسي: أنا والجيش نروح قبل ما أى شيء يحدث لمصر وشعبها.. وندعم التنمية بأفريقيا.. تحدثنا لجعل النيل نهرا للشراكة.. ونمتلك القوة لحماية مقدراتنا.. ويؤكد: نتعامل بعقل راشد ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدا

الخميس، 15 يوليه 2021 11:09 م

رئيس الوزراء يستعرض محاور العمل بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى خلال فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. مصطفى مدبولى: مبادرة "حياة كريمة" هى مشروع القرن 21 وأيقونة الجمهورية الجديدة

الخميس، 15 يوليه 2021 11:00 م

الرئيس السيسي خلال احتفالية حياة كريمة: لم يكن لى هدف سوى الوطن.. اقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود.. فخور بما حققه المصريون.. أشكر الجيش والشرطة وكل عامل بنى لمصر المجد.. وتحية خاصة للمرأة

الخميس، 15 يوليه 2021 10:51 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة