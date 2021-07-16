اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 03:32 م
أكرم القصاص
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أسعار النفط تسجل 73.62 دولار لبرنت.. و71.77 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 73.62 دولار لبرنت.. و71.77 دولار للخام الأمريكى حقل نفط -أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 73.62 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.77 دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم الجمعة، واصلت تراجعها بالأسواق العالمية، واتجهت إلى أكبر انخفاض أسبوعى لها منذ شهر مايو.
 
وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكى خسائر أسبوعية هى الأولى لها منذ شهر مايو الماضى بنسبة 0.8%.

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