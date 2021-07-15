تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 73.67 دولار

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 73.67 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.05دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن تراجع أسعار النفط اليوم الخميس بالأسواق العالمية، حيث واصلت خسائرها وذلك مع استعدادات المستثمرين للمزيد من الإمدادات بعد التوصل لحل وسط بين كبار منتجي أوبك وأيضا مع ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية.

وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الأولي لها منذ شهر مايو الماضي بنسبة 0.8%.