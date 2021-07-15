نائب محافظ كفر الشيخ: تطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية بمراكز المحافظة

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، المهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، أحمد سعيد، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بدر حلمى زيدان، رئيس قسم الفتوى بالشئون القانونية بالمحافظة.

وقال عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، إنه كلف وحدة الجيومكانية بالمحافظة بتسليم أعمال الرفع المساحي الخاصة للمواقع المقترح تطويرها بما يحقق السيولة المرورية للإدارة العامة للتخطيط العمراني قبل عيد الأضحى المبارك، تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة "إدارة التنسيق الحضارى" بعد استلام أعمال الرفع المساحي بإعداد التصميمات المقترحة للمناطق المراد تطويرها نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم لمراجعتها مع إدارة مرور كفر الشيخ والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وعرضها على اللجنة مرة أخرى للموافقة - تمهيداً لتسليمها للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لإعداد المقايسات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف البشبيشى، أنه كلف إدارة مرور كفر الشيخ بوضع اللوحات والعلامات الإرشادية المرورية بشوارع المنطقة السكنية التي تفصل شارعي النبوي المهندس، إبراهيم المغازي خلال أسبوع من تاريخه، موجهاً المرور بالمحافظة على تحقيق السيولة المرورية بشارع عبد الهادى راضي "منطقة الكافتيريات"، وخاصة عند فتحات الرجوع للخلف بوضع اللوحات المرورية لعدم الوقوف والانتظار وتطبيق القانون على المخالفين ، كما كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ باتخاذ اللازم حيال التعدي على مساحة الردود بين عمارات بنك الإسكان وشارع عبد الهادي راضي.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بدراسة مقترح لجعل شارع الخليفة المأمون اتجاه واحد، وشارع الشهيد محمد الدمرداش ، كطريق موازي لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة شارع الخليفة المأمون ، وإجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع والمطبات الصناعية بالمواصفات الآمنة أمام المستشفيات والمدارس و رؤوس الميادين و تقاطعات الشوارع.



ويذكر أن الميادين والشوارع الرئيسية التي سيتم البدء بتطويرها بالعاصمة ميدان سيدي قطب ،وميدان بيع المصنوعات ،وميدان الــ 47 ، وميدان الإنشاء والتعمير ، ودراسة الحركة " الداخل، الخارج " للشوارع الفرعية للمنطقة السكنية بين شارع النبوي المهندس ، إبراهيم المغازي، ودراسة الحركة المرورية للشوارع الفرعية لشارع الخليفة المأمون.