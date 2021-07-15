محافظ بورسعيد يكرم متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين.. صور

بورسعيد - محمد عزام

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP" الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد منسي، وذلك خلال لقائه بهم بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ فى ختام برنامجهم التدريبى بالمحافظة، الذى أمتد على مدار شهرين من المعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح المحافظ أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثانى من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للمتدربين للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأشاد المحافظ، بأفكار متدربى البرنامج الرئاسى، ومقترحاتهم البناءة متمنيا لهم التوفيق فى ما هو قادم، مشيدا بالتجربة التى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفاعلية فى وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذيين للقيادة الناجحة.

وقال المحافظ، إن جميع المشروعات تستهدف فى المقام الأول الشباب وكذلك تمكينهم فى كافة القطاعات وصار لهم اليوم فرصة كبيرة لتقلد المناصب القيادية فى ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى انحاز للشباب من أجل تمكينهم وإعدادهم بشكل جيد بما يخدم بلدنا الغالى مصر.

من جانبهم، توجه وفد متدربى البرنامج الرئاسى بالشكر للمحافظ لدعمه لهم وتوجيههم الدائم خلال فترة تواجدهم ببورسعيد.



تكريم متدربى البرنامج الرئاسى



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