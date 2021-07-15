محافظ الدقهلية: إنهاء وتسليم 3921 عقدا للجادين فى تقنين أراضى الدولة

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس نبيل الطيبى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام لرئاسة اللجنة العليا للنظر فى ملفات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وكذلك بحث التظلمات المقدمة من المواطنين فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق أوضح محافظ الدقهلية أنه تم حتى الآن الإنتهاء من تسليم 3921 من عقود التقنين للمواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، مشددا على أهمية الإسراع فى إنهاء جميع العقود وسرعة البت فى تظلمات المواطنين.

وكان الاجتماع برئاسة السكرتير العام قد استعرض عددا من الملفات المقدمة من المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وعددا من التظلمات الواردة، وتقرر خلال الإجتماع وتنفيذا لكليفات محافظ الدقهلية مضاعفة جهود العمل بمنظومة التقنين باعتبارها أولوية أولى حفاظا على حقوق الدولة والموطنين، وأن يتم تنفيذ خطة زمنية محددة لإنهاء كافة الملفات للمواطنين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وقال السكرتير العام، أن هناك اهتماما بالغا لمحافظ الدقهلية ومتابعة شخصية منه للعمل بمنظومة التقنين، مشيرا إلى توجيهاته المسبقة التى يؤكد خلالها على ضرورة العمل بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لاسترداد حقوق الدولة وتقنين الأوضاع للمواطنين أصحاب الملفات المستوافاة للشروط.

جدير بالذكر أنه سبق وأصدر محافظ الدقهلية تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بعدم السماح مطلقا بأية تعديات جديدة والتعامل الحاسم معها فورا حفاظا على مستقبل الاجيال المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وفقا للقانون بالمحافظات.