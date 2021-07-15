اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 02:52 م
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كيف تسجل طلبات التقديم على موقع كلية الشرطة ؟

الخميس، 15 يوليه 2021 02:46 م
كيف تسجل طلبات التقديم على موقع كلية الشرطة ؟ أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يستطيع الطالب التقديم في أكاديمية الشرطة من خلال موقع كلية الشرطة عبر الإنترنت، الذي يتيح تسجيل البيانات في المواعيد المحددة.

ويدخل الطالب على جوجل ومنه على موقع وزارة الداخلية الموجود عليه موقع أكاديمية الشرطة، حيث يسجل الطالب بياناته وتشمل "الاسم ورقم البطاقة ورقم الجلوس".

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية وخريجي الجامعات.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020  تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

 


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