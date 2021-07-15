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"كفر أبو العودين" الشهير بتحفيظ ابنائه القرآن.. الكتاتيب فى كل مكان والمحفظون بالمجان.. لايف

الخميس، 15 يوليه 2021 02:46 م
"كفر أبو العودين" الشهير بتحفيظ ابنائه القرآن.. الكتاتيب فى كل مكان والمحفظون بالمجان.. لايف محرر اليوم السابع مع مصطفى
المنيا – حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل كفر "أبو العودين" إحدى القرى الصغيرة التى تتبع مجلس قروى صندفا التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الشيخ أبو العودين أحد التابعين والصالحين والذى يأتى إليه رواده من كل مكان.

لايف

وذلك لاشتهار القرية بانتشار الكتاتيب بها لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان، حيث يوجد بالقرية التى لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة ما يقرب من 5 كتاتيب ،هذا إضافة إلى محفظى القرآن الكريم من أبناء القرية والذين يجوبون القرى من أجل تحفيظ القرآن.

يقول مصطفى الإمام ذلك الشاب الذى يمتلك صوتا ملائكيا جذابا لقد تخرجت من الكتاب أحفظ القرآن الكريم كاملا، خلال 3 سنوات فقط، ورغم عملى كمهندس إلا أن القرآن وحفظ كتاب الله ساعدنى على التفوق والالتحاق بكلية الهندسة، عكس ما يدعى البعض أن حفظ القرآن يسهم فى إضاعة الوقت الخاص بالمذاكرة.

ولفت مصطفى قائلا القرية مشهورة بانتشار الكتاتيب بها ومحفظى القرآن، والتى سخرت جهودها لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان، وتشهد إقبالا كبيرا من أولياء الأمور وراغبى حفظ كتاب الله.


كفر أبو العودين

تحفيظ القرآن

المنيا

الكتاتيب

المسابقات الدينية

شهر رمضان

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