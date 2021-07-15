قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة من 10 مساء الخميس لـ5 صباح الجمعة

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 12 منطقة بالقاهرة مساء اليوم الخميس انقطاع مياه الشرب لمدة 7 ساعات، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن ذلك يأتى نظراً لقيامها بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام.

وهذه المناطق ستتأثر بالانقطاع "مساكن الضباط وامتداد الضباط – مساكن الصعيد ج والوادى – مساكن الجيزة التجارى والنيل – مساكن الإسكان الاجتماعى أملاك 8 – مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات – موقف الأقاليم الجديد – مستشفى السلام العام – منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين – قسم شرطة السلام أول وملحقاته". ومدة الانقطاع من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس وحتى الساعة الخامسة صباح غد الجمعة .



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.