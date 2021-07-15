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عهود وافى أمام الرئيس السيسى: حلفنا نكون فى ضهر حضرتك لتحقيق حياة كريمة لأهالينا

الخميس، 15 يوليه 2021 09:03 م
عهود وافى أمام الرئيس السيسى: حلفنا نكون فى ضهر حضرتك لتحقيق حياة كريمة لأهالينا عهود وافى
كتب محمد تهامى زكى

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أكد عهود وافى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أننا نعمل على الأرض لتحقيق هدفنا، المتمثل فى أن يعيش كل أهالينا فى مصر الحياة الكريمة التى يحلم بيها الجميع.

وقالت عهود: "من يوم ما قلت بيعايرونا بفقرنا وإن سيادتك مش هتسكت، حلفنا إننا مش هنسكت، وهنكون فى ضهر حضرتك، بنشتغل على الأرض علشان نحقق الهدف ده، وكل أهالينا في مصر يعيشوا الحياة الكريمة اللي بنحلم بيها".

عهود وافى
عهود وافى

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.


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