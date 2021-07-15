اليوم السابع
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شبكات حماية.. شاهد كيف تحمى "مياه الجيزة" المواطنين من بلاعات الصرف.. فيديو

الخميس، 15 يوليه 2021 03:19 م
شبكات حماية.. شاهد كيف تحمى "مياه الجيزة" المواطنين من بلاعات الصرف.. فيديو تركيب شبكات الحماية فى بلاعات الصرف الصحى
كتب سيد الخلفاوى

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رصد "اليوم السابع" تجربة عملية لتركيب شبكات حماية اسفل أغطية بلاعات الصرف الصحى، التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لحماية المارة من السقوط حال سرقة أغطية البلاعات.
 
وفى السياق أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن الشركة قامت بتركيب 14 ألف شبكة حماية بمحافظة الجيزة.
 
وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم وضع أولوية لتركيب شبكة حماية مطابق الصرف الصحى بمناطق تواجد المدارس والأندية ومجمعات الصرف الصحي.
 
 
وأشار بدوي إلى أن الشركة تستهدف استكمال تركيب شبك حماية بكافة مطابق الصرف الصحي بالمحافظة حفاظاً علي أرواح المواطنين وذلك بعد إرتفاع مُعدل سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي.
 
وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ في حالة فقدان أو سرقة أغطية البالوعات بالاتصال بالخط الساخن 125، مؤكداً علي قيام الشركة بسرعة الإستجابة تجنباً لأي خطر يواجه المواطنين. 
 
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الصرف الصحي

الجيزة

شبكات الحماية

بلاعات الصرف الصحي

اغطية الصرف الصحي

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