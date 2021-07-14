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"مياه الشرب": تمويل 300 ألف عميل للحصول على عداد مسبق الدفع

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:04 م
"مياه الشرب": تمويل 300 ألف عميل للحصول على عداد مسبق الدفع الشركه القابضة للمياه
كتب أحمد عرفة

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أكد المهندس محمد صلاح المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن عداد المياه مسبق الدفع يوفر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك المواطن، موضحا أنه يجرى عمل بروتوكول تعاون للتيسير على المواطنين للتعاقد مع عداد المياه مسبق الدفع من خلال الحصول على قرض بـ2500 جنيه قيمة تمويل العداد، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، "تقسيط التمويل على 48 شهرا من خلال فائدة غير مبالغ فيها بدلا من أن يدفع المبلغ مرة واحدة، موضحا أنه سيجرى تمويل ما يقرب من 300 ألف عميل للحصول على عداد مياه مسبق الدفع".

ولفت المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى العداد مسبق الدفع يمكن المواطن من أن يتابع استهلاكه بنفسه بناء على الشحن الذى يتم شحنه ويرشد الاستهلاك، ولا ينتظر محصلا يحصل منه قيمة الفاتورة ولا أحد يقرأ له العداد.


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