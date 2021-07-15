سعر اليورو اليوم الخميس فى البنوك المصرية

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سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.61 جنيه للبيع.

18.46 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.38 جنيه.