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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-7-2021

الخميس، 15 يوليه 2021 03:13 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-7-2021 ريال سعودى
كتبت: سماح حمدى

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واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الخميس 15-7-2021، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء.
 
وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.46جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.38جنيه للشراء، و18.54جنيه للبيع، وفى بنك البركة" سجل 18.49 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، أما فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.10  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
 

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