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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-7-20121

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:44 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-7-20121 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الأربعاء 14-7-2021، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك المصرية.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

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