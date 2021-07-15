اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 03:26 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الماليزى: اتجاه لتخفيف قيود الحركة للحاصلين على لقاح كورونا

الخميس، 15 يوليه 2021 03:10 م
رئيس الوزراء الماليزى: اتجاه لتخفيف قيود الحركة للحاصلين على لقاح كورونا كورونا فى ماليزيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الخميس إن هناك اتجاها لتخفيف الإجراءات الاحترازية وقيود الحركة لمن أكمل الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تشمل السماح بتناول الطعام في المطاعم والتنقل بين الولايات والمقاطعات.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن رئيس الوزراء قوله "معظم المواطنين الماليزيين تلقوا لقاح كوفيد-19، مع ذلك طلبت من اللجنة التطلع إلى تخفيف القيود، نريد أن نظهر أنه بينما نتعامل مع كوفيد-19، فقد تعود الحياة شيئا فشيئا إلى طبيعاتها ".

كانت ماليزيا قد بدأت برنامج التطعيم الوطني ضد كورونا في 24 فبراير الماضي وحتى الأن لقد تم إعطاء 12 مليونا و647 ألفا و558 جرعة من اللقاح.


ماليزيا

كورونا

كورونا فى ماليزيا

فيروس كورونا

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