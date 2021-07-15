اليوم السابع
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حياة كريمة: تلقينا تبرعات بـ 5.5 مليار جنيه للمشروع القومى.. وكلمة شكرا مش كفاية

الخميس، 15 يوليه 2021 09:19 م
حياة كريمة: تلقينا تبرعات بـ 5.5 مليار جنيه للمشروع القومى.. وكلمة شكرا مش كفاية آية عمر
كتب رامى محيى الدين

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قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء حياة كريمة فى كلمتها خلال المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمنة: "النهارده حابين نعلن اننا تلقينا تبرعات بـ 5 ونص مليار جنيه للمشروع القومي حياة كريمة وكلمة شكر مش كفاية لكل اللي ساهم واتبرع".

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

 

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.

 

 


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رئيس الوزراء

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