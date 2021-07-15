الرئيسية حوادث جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكبة تهريب كمية كبيرة من الألماس.. صور الخميس، 15 يوليه 2021 11:16 ص جانب من المضبوطات كتب أحمد مصطفى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولتي تهريب، الأولى لراكبة أجنبية من أصل عربي أخفت كمية كبيرة من فصوص الألماس علي جسدها، والثانية لراكب بحوزته "سيف" محظور دخوله أو حيازته. جمارك مطار القاهرة جمرك الركاب مبنى الركاب 2 ضبطية جمارك محاولة تهريب تهريب ماس سيف محظور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة هل يسمح قانون الجمارك بالتظلم من تحديد صنف البضائع أو قيمتها؟ الخميس، 15 يوليه 2021 04:00 ص ما هى ضوابط تأدية الضريبة الجمركية على البضائع وفقا لقانون الجمارك الجديد؟ الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:00 ص تعرف على ضوابط وشروط رد الضريبة الجمركية وفقا لقانون الجمارك الجديد الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:00 ص جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:17 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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