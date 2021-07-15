جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكبة تهريب كمية كبيرة من الألماس.. صور

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولتي تهريب، الأولى لراكبة أجنبية من أصل عربي أخفت كمية كبيرة من فصوص الألماس علي جسدها، والثانية لراكب بحوزته "سيف" محظور دخوله أو حيازته.