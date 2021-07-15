اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكبة تهريب كمية كبيرة من الألماس.. صور

الخميس، 15 يوليه 2021 11:16 ص
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكبة تهريب كمية كبيرة من الألماس.. صور جانب من المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولتي تهريب، الأولى لراكبة أجنبية من أصل عربي أخفت كمية كبيرة من فصوص الألماس علي جسدها، والثانية لراكب بحوزته "سيف" محظور دخوله أو حيازته.
 
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