اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 01:17 م
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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 15 يوليه 2021 12:00 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات
كتب مدحت وهبه

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تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،  الخميس وجاءت كالتالى
 
‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
‎- البطاطس 7 جنيهات.
‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.
‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
‎- الكوسة بـ 8 جنيهات.
‎- الجزر بـ 7.5 جنيه.
‎- الخيار بـ 10 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
‎الباذنجان العروس 5.5 جنيه.
‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
‎- الفلفل الألوان 12.5 جنيها.
‎- الليمون بـ 14 جنيها.
‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها
‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‎العنب الأبيض 13 جنيها.
‎الباميا الخضراء 14 جنيها.
‎تفاح أحمر ايطالى 27 جنيها.
‎تفاح بلدى 15 جنيها.

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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