أسعار الخضروات الجملة اليوم.. البطاطس بين 2.5-5 جنيهات

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات تشهد اليوم الأربعاء 14-7-2021 استقرارا لجميع الأصناف فى سوق العبور للجملة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، حيث سجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سعر القلقاس بين 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2. 5.5 جنيها للكيلو، وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.