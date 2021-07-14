اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات الجملة اليوم.. البطاطس بين 2.5-5 جنيهات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:36 ص
أسعار الخضروات الجملة اليوم.. البطاطس بين 2.5-5 جنيهات الخضروات
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات تشهد اليوم الأربعاء 14-7-2021  استقرارا لجميع الأصناف فى سوق العبور للجملة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، حيث سجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو. 
 
وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سعر القلقاس بين 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2. 5.5 جنيها للكيلو، وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة