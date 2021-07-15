اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 01:10 م
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انتشال جثة طالب جامعى تعرض للغرق بنهر النيل فى أطفيح

الخميس، 15 يوليه 2021 12:49 م
انتشال جثة طالب جامعى تعرض للغرق بنهر النيل فى أطفيح غرق شاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل في أطفيح، بمحافظة الجيزة، وكشفت التحريات أن الضحية فارق الحياة لعدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب جامعي تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، حيث تم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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