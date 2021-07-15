النياية تنتدب المعمل الجنائى لفحص آثار وكشف أسباب حريق عقار فيصل

كتب أحمد الجعفرى - دينا رومية

انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق الذى أندلع داخل عقار بمنطقة فيصل، لتحديد أسباب الحريق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وطلبت النيابة تقرير الحماية المدنية بشأن جهود السيطرة على النيران، وتقرير بتقدير حجم الخسائر، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

كشفت معاينة الحماية المدنية لحريق فيصل، أن العقار مكون من 14 طابقا واشتعلت النيران في طابق أرضى يحوى 5 محلات "محل لعب أطفال – مخزن - أدوات تجميل - سوبر ماركت – محل الشنط" وعقب ذلك امتد إلى الطابق الأول الذى يضم معارض للسجاد والموكيت، والتي التهمت النيران الطابق بالكامل.

وأضافت المعاينة، أنه بمجرد اندلاع الحريق، انتقلت 7 سيارات إطفاء وخزان مياه وسلم هيدروليكى، وقام رجال الحماية المدنية بإنزال السكان من داخل العقار، لحين القيام بعمليات الإطفاء حتى تمت السيطرة عليه بالكامل، وانتقل رجال المعمل الجنائى سيقومون بعمل المعاينة اللازمة لمعرفة الخسائر التي خلفها الحريق ورائه ، ومعرفة الأسباب النهائية حول اندلاع النيران.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بميدان الساعة فى فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وعقب تفاقم النيران وامتداها لباقي المحلات المجاورة دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات أخرى للمساعدة في محاصرة النيران حتى تمت عمليات إخماده، وإتمام عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.



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