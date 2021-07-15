اليوم السابع
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المجلس القومي لأسر الشهداء يُهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

الخميس، 15 يوليه 2021 11:04 ص
المجلس القومي لأسر الشهداء يُهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء
كتب أسامة عبد الحميد

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بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستون لثورة 23 يوليو.
 
وأعرب أمين عام المجلس، في برقيته عن دوام الصحة والتوفيق للرئيس وأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على شعب مصر العظيم .
 
وأكد أمين عام المجلس، على وقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية بكل قوة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب المصري .
 
 

القومى لأسر الشهداء

أسر الشهداء والمصابين

عيد الأضحى

ثورة 23 يوليو

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