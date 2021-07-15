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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أيام العيد وتوجه نصائح للمواطنين

الخميس، 15 يوليه 2021 10:48 ص
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أيام العيد وتوجه نصائح للمواطنين طقس حار
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك .
 
وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع مع يوم الاثنين المقبل انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .
 
وأضاف شاهين، أن هذا الانخفاض يكون طفيف وبمعدل من 2 ل 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، كاشفا أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة خلال أيام العيد بين 36 و 37 درجة، وهى درجة الحرارة المسجلة.
 
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أيام العيد، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات، وتجنب الأماكن سيئة التهوية.
 

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