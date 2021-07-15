السكة الحديد تدفع بـ3 قطارات إضافية السبت المقبل لخدمة أهالى النوبة

كتب رضا حبيشى

تدفع هيئة السكة الحديد بعد غد السبت بـ3 قطارات إضافية تقوم برحلاتها من الإسكندرية والقاهرة إلى أسوان لخدمة أهالى النوبة، حيث تدفع بها بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية اليومية، وبياناتها كالتالى:

1ـ قطار عادى رقم 2030 يقوم يوم 17 يوليو الجارى من القاهرة إلى النوبة.

2ـ قطار عادى رقم 2036 يقوم يوم 17 يوليو الجارى من القاهرة إلى النوبة.

3ـ قطار عادى رقم 2032 يقوم يوم 17 يوليو الجارى من الإسكندرية إلى النوبة.

وتطرح هيئة السكة الحديد خلال فترة تشغيل العيد بعدد 131736 مقعدا إضافيا مكيفا وعاديا، بالإضافة إلى مقاعد القطارات المجدولة التى تعمل بصفة يومية وفق جداول التشغيل الطبيعية، وذلك من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالقطارات خلال عيد الأضحى المبارك، واستيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين التى ترغب فى السفر عبر السكة الحديد.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 13 حتى 30 يوليو الجارى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المُحسنة التى مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها فى نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارات إضافيا تخدم أهالى الصعيد.