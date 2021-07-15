السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين لإتجارهما بالهيروين فى طوخ بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل على ماهر، والمستشار ناجى نصر هلال نصر، والمستشار خالد على إبراهيم، وحضور ممثل النيابة مصطفي عبد المنعم، وأمانة سر محمد فرحات، فى القضية رقم 4712 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 613 لسنة 2021 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لكل من "م ع س"، 26 سنة، و"ط ع س"، 30 سنة، عاطلين لإتجارها بمخدر الهيروين.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهمين أحرزوا وبقصد الإتجار مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وضبطا بحوزتهما كمية كبيرة من المخدر خلال حملة أمنية جرى الإعداد لها عقب ورود معلومات سرية لإدارة البحث الجنائى.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من ضبط كل من "م ع س"، 26 سنة، و"ط ع س"، 30 سنة، لإتجارهما بمخدر الهيروين، حيث وردت معلومات سرية لمأمور مركز شرطة طوخ تفيد قيام المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" بقرية كفر منصور دائرة المركز.

على الفور جرى ضبط المتهمين بواسطة الأكمنة المعدة لها، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما احتياطيا، وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها، إلى أن تم إحالتهم للمحاكمة بمحكمة جنايات بنها، والتى أصدرت حكمها السابق.