التعليم: إتاحة المناهج المصرية على تطبيق "اتكلم عربي"

كتب محمود طه حسين

في إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030"، وضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي " التي تستهدف التأكيد على ترسيخ الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية لدى أجيالنا الناشئة بالخارج، في مواجهة الثقافات الأخرى في سبيل بناء الإنسان المصري الذي تقوم عليه التنمية.

وقع كلا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأستاذة داليا محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، بروتوكول تعاون مشترك بين الثلاث جهات يتم بموجبه استكمال منظومة تأكيد الهوية المصرية مدعومة بالمناهج المصرية المعتمدة والمواكبة لرؤية مصر 2030، من خلال إتاحة وإضافة مناهج اللغة العربية والتربية الدينية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية إلى تطبيق "اتكلم عربي" الذي اطلقته وزارة الهجرة وبالتعاون مع دار نهضة مصر، بهدف تعليم اللغة العربية لأجيالنا الناشئة بالخارج.

ورحب الدكتور طارق شوقي بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتفعيل المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع دار نهضة مصر والتي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية، في إطار المبادرة الرئاسية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وأشاد الوزير بالتعاون مع دار نهضة مصر في إنتاج المناهج التعليمية للغة العربية والتربية الدينية بالتوازي مع المحتوى الرقمي لها.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بتضافر الجهود الحكومية والتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم في مختلف المراحل العمرية، والعمل في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالتعاون مع دار نهضة مصر والتي تستهدف تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية كسبيل للحفاظ على الهوية المصرية، واستثمارًا لهذا المردود الجيد الذي حققته المبادرة وتفعيلًا للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، جاء الإتفاق لاستكمال منظومة تأكيد الهوية المصرية مدعومة بالمناهج المصرية المعتمدة تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن إتاحة عددًا من المناهج التعليمية الهامة كمنهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، جاء استجابة لطلبات الأسر المصرية بالخارج لتوفير نسخ إلكترونية لهذه المناهج التعليمية المصرية، وسيتم ذلك عبر إتاحتها على التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي»، حتى تتمكن جميع الأسر المصرية بالخارج من الاطلاع والحصول عليها واستخدامها في عملية تعلم أبناءهم للغة العربية والثقافة والقيم المصرية.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه بإتاحة هذه المناهج التعليمية المصرية على تطبيق "اتكلم عربي"، نكون قد بدأنا المرحلة الثانية من تدشين وإطلاق التطبيق للمستخدمين، بما يجعله أكثر قدرة على مساعدة وتلبية احتياجات أولياء الأمور والأسر المصرية بالخارج، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في الحفاظ على الهوية المصرية.

من جانبها قالت داليا محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، إن الشركة ستعمل على تطوير نسخ إلكترونية للمناهج التعليمية المصرية التي سبق وأن قامت بتأليفها وتطويرها وفقًا للاتفاقات المبرمة مع وزارة التربية والتعليم وهي؛ كتب اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية وكتب منهج القيم واحترام الآخر، على أن تكون بصيغ وخصائص يمكن نشرها إلكترونيًا، على أن تكون مناسبة للفئة المستهدفة.