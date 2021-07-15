اليوم السابع
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ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الخميس، 15 يوليه 2021 03:02 م
ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة طقس حار
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات 
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة ، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة :
 
القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 
 
 
 

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