إنشاء مجمعات حكومية لتخفيف العبء عن الأهالى.. اعرف مشروعات حياة كريمة بقرى أشمون.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن من ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة هو مشروع إنشاء مجمعات خدمية حكومية بجميع قرى مركز أشمون، وذلك ليكون مجمع خدمي لجميع المصالح الحكومية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وتذليل كافه العقبات أمامهم لسهولة الحصول علي الخدمة من مكان واحد وعدم الانتقال من مصلحة حكومية لأخرى والانتهاء من كافة الإجراءات فى أسرع وقت ممكن ودون أى معوقات.

وفي ضوء تلك الأعمال، وفي الوحدة المحلية بشما فقد تم الانتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي وجاري شد الشدة الخشبية لسقف نفس الطابق، وفي الوحدة المحلية بسمادون فجاري عمل الشدة الخشبية لسقف الدور الأرضى، وفي الوحدة المحلية برملة الإنجب فجاري صب أعمدة الدور الأرضي ، وفي الوحدة المحلية بطهواي فتم الانتهاء من صب الاعمدة وجاري شد سقف الدور الأرضي، وفي الوحدة المحلية بشنشور فجاري شد الشدة الخشبية والتسليح لأعمدة الدور الأرضى.

وفي الوحدة المحلية بقورص فتم الانتهاء من صب القواعد الخرسانية والمسلحة وجاري شد أخشاب أعمدة الدور الأرضي، وفي الوحدة المحلية بدروة فتم صب القواعد والسملات الخرسانية وجاري شد أعمدة الدور الأرضي ، وفي الوحدة المحلية بالبرانية فجاري شد أخشاب أعمدة الدور الأرضي للمجمع ، وفي الوحدة المحلية بسنتريس فجاري شد الشدة الخشبية لسقف الدور الأرضى.

وفي الوحدة المحلية بشطانوف، فجارى شد الشدة الخشبية لأعمدة الدور الأرضي للمجمع، وفي الوحدة المحلية بسبك الأحد فتم الانتهاء من وضع الصبة العادية الميتة تمهيداً للبدء في القواعد الخرسانية ،وفي الوحدة المحلية بجريس فتم الإنتهاء من صب سقف الدور الأرضي وجاري شد أعمدة الدور الأول ، وفي الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة فتم الانتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي وجاري شد أخشاب السقف الخاص به ، وفي الوحدة المحلية بطليا فجاري شد الأخشاب والمسلحات الخاصة بأعمدة الدور الأرضي للمجمع ، وجاري العمل علي قدم وساق بجميع المشروعات بالقطاعات المختلفة بجميع قري الوحدات المحلية دون أي مشاكل أو معوقات.