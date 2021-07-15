اليوم السابع
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إجراءات احترازية لطلاب الثانوية العامة فى المنوفية قبل امتحان الجغرافيا

الخميس، 15 يوليه 2021 09:59 ص
إجراءات احترازية لطلاب الثانوية العامة فى المنوفية قبل امتحان الجغرافيا توافد الطلاب
المنوفية - محمد فتحى

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توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية،إلى لجان الامتحانات لبدء إمتحان مادة الجغرافيا فى اليوم السادس لامتحانات الثانوية العامة، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووسط تأمينات مشددة.

وشهد اليوم السادس قيام الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية يرافقه هاني عنتر وكيل المديرية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة بمتابعة عملية توزيع صناديق اسئلة  وكراسات إجابة البابل شيت لامتحانات اللغة العربية  لطلبة الشعبة الأدبية على خطوط اللجان الامتحانية وسط حراسة أمنية مشددة لضمان سلامة وصول الصناديق للجان في التوقيتات المحددة ، حيث يؤدي طلاب  33ألف 232 طالبة وطالب بمحافظة المنوفية الاختبارات في 126 لجنة امتحانية تم تجهيزها بالكامل وتعقيمها باستخدام ادوات ووسائل التعقيم والمطهرات وتم تركيب بوابات التعقيم على ابواب اللجان .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم توفير الكواشف الحرارية بجميع اللجان علاوة على بوابات التعقيم والمطهرات وتم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وكذا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان فضلاً عن تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية فى حالة حدوث أية طوارىء، هذا وقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة الإمتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات ، كما تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية والتأكيد على انتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية والتعامل الفوري في حالة الطوارئ أثناء فترة عقد الامتحانات .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .

 

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