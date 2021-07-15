اليوم السابع
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أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 15-7-2021

الخميس، 15 يوليه 2021 03:51 م
أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 15-7-2021 ذهب
كتبت: سماح حمدى

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 15-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.43 ريال سعودى، فيما سجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.79 ريال سعودي.
 
وأما عن أسعار العملات فى مصر تباينت بعض أسعار العملات بأخر أيام الأسبوع اليوم 15-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين ارتفع سعر اليورو الأوروبى ، والجنيه الإسترلينى، والدينار الكويتى"، ليسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع.
 

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
 
سجل 1 يورو نحو 4.43 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.20 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار كندي نحو 2.99 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.79 ريال سعودي .
 
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
 
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.48 ريال سعودي.
 
 
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.95 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 219.95 ريال بما يعادل  58.64$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 201.63 ريال  بما يعادل  53.75$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 192.46 ريال  بما يعادل  51.31$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 164.97 ريال  بما يعادل  43.98$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 128.31 ريال  بما يعادل  34.21$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 109.98 ريال بما يعادل  29.32$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,841 ريال بما يعادل  1,824$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,540 ريال بما يعادل 410.49$

سعر كيلو الذهب

بنحو 219,953 ريال بما يعادل 58,640$
 
 

الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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