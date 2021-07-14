اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:30 م
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الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى السعودية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:29 م
أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى السعودية عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 14-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.42 ريال سعودى، فيما سجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.79 ريال سعودي.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
 
سجل 1 يورو نحو 4.42 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.19 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار كندي نحو 3.00 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.79 ريال سعودي .
 
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
 
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.47 ريال سعودي.
 
 
 
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 219.24 ريال بما يعادل  58.46$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 200.97 ريال  بما يعادل  53.59$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 191.84 ريال  بما يعادل  51.15$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 164.43 ريال  بما يعادل  43.84$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 127.89 ريال  بما يعادل  34.10$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 109.62 ريال بما يعادل  29.23$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,818 ريال بما يعادل  1,818$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,535 ريال بما يعادل 409.21$

سعر كيلو الذهب

بنحو 219,236 ريال بما يعادل 58,457$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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