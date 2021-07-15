أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس فى مصر

كتبت: سماح حمدى

تباينت بعض أسعار العملات بأخر أيام الأسبوع اليوم الخميس 15-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين ارتفع سعر اليورو الأوروبى ، والجنيه الإسترلينى، والدينار الكويتى"، ليسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع.

وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.59 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

يذكر أن قرر أمس البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٢ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢١، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢١.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.59 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.59 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.