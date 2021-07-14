محافظ بنى سويف يتقدم مسيرة شبابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مسيرة شبابية، ضمن فعاليات احتفال وزارة الشباب والرياضة بذكرى ثورة 30 يونية المجيدة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة.

وشارك فى المسيرة "التى أقيمت تحت رعاية محافظ بنى سويف" أكثر من 120 من برلمان الشباب والطلائع حاملين أعلام الجمهورية وصور الرئيس السيسى، ووسط عزف الأغانى الوطنية، حيث بدأت من أمام الديوان العام ثم التحرك إلى شارع المستشفى والدوران والتحرك باتجاه شارع قصر الثقافة مرورا إلى شارع الكورنيش قبل أن تنتهى عند نادى بنى سويف الرياضى، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم حركة السير تجنباً لحدوث أى تكدس أو زحام أثناء فعاليات المسيرة.

وأعرب محافظ بنى سويف، عن سعادته وحرصه على التواجد والمشاركة فى مثل هذه الفعاليات التى تقام احتفالاً بالذكرى الثامنة لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ضد قوى الشر، حيث توحدت جموع الشعب خلف قيادتها السياسية لتحرير الوطن فى تلك الفترة العصيبة التى كادت تودى بأمن واستقرار البلاد.